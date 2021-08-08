Во Франции сотни тысяч людей вышли на протесты против обязательной вакцинации и «паспортов здоровья»

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International Monetary Fund / Flickr

Во Франции в субботу, 7 августа, сотни тысяч людей вышли на улицы по всей стране с протестами против мер правительства, направленных на преодоление пандемии коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди таких мер, в частности, обязательная вакцинация для представителей некоторых профессий и расширение сферы применения так называемых паспортов здоровья. Протесты проходят четвертые выходные подряд. По оценкам правоохранителей, 7 августа в них участвовали 237 тысяч человек, что больше, чем в минувшие выходные.

В частности, в Париже полиция насчитала 17 тысяч митингующих, в Тулоне на протесты вышли 19 тысяч человек в Ницце — 10 тысяч, а в Марселе — шесть тысяч. Подавляющее большинство акций протеста прошли мирно, столкновения были в Лионе.

Протесты во Франции начались после того, как парламент страны одобрил закон об обязательной вакцинации медработников, пожарных и спасателей. Также было решено расширить действие так называемых паспортов здоровья. С 9 августа при входе в кафе или рестораны, учреждения здравоохранения, некоторые торговые центры и при дальних поездках в транспорте нужно доказать вакцинацию от коронавируса, выздоровление от болезни или предъявить актуальный отрицательный тест. Ранее такое правило действовало только для учреждений культуры и досуга.