Греция из-за лесных пожаров продолжает эвакуацию туристов из-под Афин и острова Эвбея

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Пресслужба ДСНС

В Греции из городов близ Афин, а также острова Эвбея эвакуировали тысячи туристов и местных жителей из-за лесных пожаров, которые уже вышли из-под контроля.

Об этом сообщает BBC.

Сильный ветер и высокие температуры затрудняют борьбу с пожарами, в результате которых погибли по меньшей мере два человека, в том числе пожарный.

Всего в стране фиксируют 150 пожаров, шесть районов перевели в режим повышенной готовности. Сильнейшие пожары, которые провоцирует ветер, наблюдаются севернее Афин. Ожидается, что пожары продолжат гореть и распространяться, несмотря на падение температуры до +35 ° C с +40 ° C ранее на этой неделе.

Пожары также бушуют на соседнем острове Эвбея и в районах, близких к древней Олимпии. Сотни жителей и туристов на Евбии уже эвакуировали на паромах и рыбацких лодках.

Этим летом Греция, как и многие другие страны Европы, борется с экстремальными погодными условиями. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сказал, что пожары показали «реальность изменения климата». Стране помогают справиться с пожарами спасатели из Британии, Франции, США и Украины.