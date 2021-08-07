В Афганистане «Талибан» захватил вторую столицу провинции и выпустил заключенных из тюрьмы

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Исламистское движение «Талибан» в субботу, 7 августа, заявило, что взяло под контроль афганский город, столицу провинции Джаузджан — Шеберган, захватило тюрьму и выпустило всех арестантов.

Об этом сообщает BBC.

Шеберган — это оплот бывшего вице-президента Афганистана и военачальника Абдула Рашида Дустума, сторонники которого ведут борьбу с повстанцами. Это вторая столица региона, которую талибы взяли под свой контроль (первая — город Зарандж, который захватили 6 августа). Местные СМИ сообщают, что 150 человек приехали в город, чтобы помочь афганским силам.

Насилие обострилось по всему Афганистану после того, как США и другие международные силы начали вывод своих войск из страны после 20 лет военных операций.

Так, например, на этой неделе в столице Афганистана Кабуле талибы застрелили бывшего пресс-секретаря президента Ашрафа Гани и взорвали дом исполняющего обязанности министра обороны. Всего в последние недели боевики «Талибана» также захватили ключевые пункты пересечения границы с соседними странами, в частности, с Пакистаном.