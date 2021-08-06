В Греции из-за лесных пожаров погиб человек. На мужчину упала опора линии электропередач
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- Екатерина Кадакова
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Justin Sullivan / Getty Images
В Греции неподалеку от Афин из-за падения опоры линии электропередач, причиной чему стали лесные пожары, погиб человек.
Об этом со ссылкой на больницу KAT сообщает Reuters.
Как отмечается, 38-летний житель пригорода на окраине греческой столицы получил травму головы, когда на него упал пилон.
Сейчас по меньшей мере девять человек пострадали от лесных пожаров, однако жертв стихии еще не было.
В греческих городах Вотонас и Марафон к северу от Афин лесные пожары вышли из-под контроля, поэтому местных жителей пришлось эвакуировать. Многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.
- В Греции лесные пожары бушуют с прошлого вторника, 27 июля. Опасной была ситуация неподалеку от Афин в районе населенных пунктов Стамата и Родополис. Огонь повредил десятки домов и автомобилей. Быстро справиться с пожаром спасателям мешал сильный ветер. В больницы попали несколько десятков человек, которые надышались дыма.
- Украина отправила в Грецию отряд пожарных со всем необходимым снаряжением для тушения лесных пожаров.
- Кроме того, лесные пожары бушуют в Италии, Албании и Турции.