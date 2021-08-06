В Греции из-за лесных пожаров погиб человек. На мужчину упала опора линии электропередач

Новости

Justin Sullivan / Getty Images

В Греции неподалеку от Афин из-за падения опоры линии электропередач, причиной чему стали лесные пожары, погиб человек.

Об этом со ссылкой на больницу KAT сообщает Reuters.

Как отмечается, 38-летний житель пригорода на окраине греческой столицы получил травму головы, когда на него упал пилон.

Сейчас по меньшей мере девять человек пострадали от лесных пожаров, однако жертв стихии еще не было.

В греческих городах Вотонас и Марафон к северу от Афин лесные пожары вышли из-под контроля, поэтому местных жителей пришлось эвакуировать. Многочисленные пожары вспыхнули на лесистом острове Эвия, который является вторым по величине в стране.