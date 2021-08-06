Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины подписала с американскими лоббистами соглашения на $2 миллиона

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Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины подписала соглашения с двумя американскими лоббистскими компаниями. Одна из них будет отвечать за юридические консультации в отношении политики США по газопроводу «Северный поток — 2», вторая — за имидж Федерации и связи с медиа Штатов, Канады и Великобритании.

Об этом говорится в документах, которые опубликовали в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов (FARA).

Первое соглашение подписали с лоббистской фирмой Arent Fox LLP 26 июля 2021 года. Его стоимость — $1,26 миллиона. Услуги предоставляются в период с 16 июля 2021 года до 15 июля 2022 года.

Юристы будут заниматься политической деятельностью, а именно:

предоставлять Федерации юридические консультации по позиции правительства США относительно дальнейшего развития «Северного потока — 2»;

консультации по санкциям и санкционной политике США;

предоставлять Федерации возможность участвовать в диалоге и обсуждении со США по поводу приоритетов развития энергетических ресурсов Украины.

Второе соглашение подписали 30 июня 2021 года с компанией KARV Communications. Она будет предоставлять услуги по PR и связи со СМИ на рынках США, Канады и Великобритании. Цель этих услуг — улучшить имидж нефтегазовой отрасли Украины и продвигать вопросы энергетической безопасности в экономических и политических изданиях США.

Цена договора — $420 тысяч. Услуги будут предоставляться с 1 июля 2021 года по 31 января 2022 года.

Федерация работодателей нефтегазовой отрасли Украины — это самое крупное объединение нефтегазовых предприятий Украины. Цель объединения — представительство и защита интересов предприятий нефтегазовой отрасли на всеукраинском и международном уровнях. В его состав входят «Нафтогаз», «Укртранснафта», «Укртрансгаз» и другие.