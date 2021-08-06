Глава НАБУ Сытник: Отмена заочного ареста Дубилета ударила по расследованию дела ПриватБанка

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что решение Высшего антикоррупционного суда отменить заочный арест бывшему главе правления ПриватБанка Александру Дубилету ударило по расследованию дела банка.

Об этом Сытник заявил 6 августа на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, цитирует Интерфакс.

«Недавно у нас было решение апелляции по одному из фигурантов ПриватБанка. Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание и со стороны наших международных партнеров. Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикоррупционного суда, честно говоря, очень больно ударило по делу [ПриватБанка], потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться», — заявил Сытник.

По словам директора НАБУ, стоит унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции, ведь сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов.

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассчитывает в ближайшее время получить информацию по результатам международно-правового поручения в деле ПриватБанка. О чем именно идет речь — пока неизвестно.

Напомним, что 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Александра Дубилета. Он находится за пределами Украины, и ему меру пресечения назначили «до момента его фактического задержания».

Ранее Дубилет сообщал, что не скрывается от следствия, а правоохранительным органам известно его местонахождение — он сейчас постоянно проживает в Израиле.