Офис генпрокурора завершил дисциплинарное производство, которое не позволяло уволить заместителя Венедиктовой Гюндуза Мамедова

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Константин Стрелец / «Бабель»

Офис генпрокурора не имеет претензий к профессиональным качествам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который написал заявление об увольнении.

Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова.

Кадровая комиссия Офиса генпрокурора считает, что из-за отсутствия допуска к государственной тайне Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности.

«Это и является достаточным и единственным основанием для его увольнения с административной должности заместителя генпрокурора», — отметила юрфирма.

Из органов прокуратуры Мамедова должны уволить на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию от 27 июля. Ранее в ОГ сообщали, что не могут уволить заместителя Ирины Венедиктовой, из-за открытого дисциплинарного производства. Сегодня же его завершили.

Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».

В 2016 году он занимался направлением расследования военных преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма, а в конце 2019 года начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.

Мамедов также инициировал создание в органах прокуратуры подразделения, которое защищает права детей жертв и свидетелей преступлений.