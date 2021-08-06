Офис генпрокурора завершил дисциплинарное производство, которое не позволяло уволить заместителя Венедиктовой Гюндуза Мамедова
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- София Телишевская
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Константин Стрелец / «Бабель»
Офис генпрокурора не имеет претензий к профессиональным качествам заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который написал заявление об увольнении.
Об этом сообщила юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова.
Кадровая комиссия Офиса генпрокурора считает, что из-за отсутствия допуска к государственной тайне Мамедов не может должным образом выполнять возложенные на него должностные обязанности.
«Это и является достаточным и единственным основанием для его увольнения с административной должности заместителя генпрокурора», — отметила юрфирма.
Из органов прокуратуры Мамедова должны уволить на основании поданного им заявления об увольнении по собственному желанию от 27 июля. Ранее в ОГ сообщали, что не могут уволить заместителя Ирины Венедиктовой, из-за открытого дисциплинарного производства. Сегодня же его завершили.
Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».
В 2016 году он занимался направлением расследования военных преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма, а в конце 2019 года начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.
Мамедов также инициировал создание в органах прокуратуры подразделения, которое защищает права детей жертв и свидетелей преступлений.
- 29 июня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала «департамент войны» у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому. У того мог быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука. В тот же день генпрокурор забрала департамент под свое руководство.
- Правозащитники после этого просили президента Зеленского защитить «департамент войны» от Венедиктовой.
- 1 июля стало известно, что Мамедова лишили доступа к гостайне, а вскоре забрали у него все направления, которыми он руководил. В связи с этим Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры решил уйти в отставку.