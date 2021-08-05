Навальному в тюрьме разрешили первое длинное свидание. Он провел с женой три дня

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному впервые разрешили в тюрьме длинные свидания. Он провел с женой три дня.

Об этом супруги Навальных написал в Instagram.

Юлия Навальная рассказала, что длинное свидание в российских тюрьмах идет три дня. На территории колонии их селят в «нечто похожее на 2-звездочный отель», где также есть собственная кухня.

«Никаких стекл и решеток. Любимый человек рядом. Протягиваешь руку и прикасаешься, все еще немного удивляясь, что никто не пытается помешать. Через три дня все заканчивается, и мужа снова переодевают в робу и уводят», — написала она.

Навальный также рассказал, что кроме его жены на свидание приехали и другие родные, но они были в колонии всего несколько часов.

«Я вот попросил, чтобы на свидание приехали все-все (они приехали на несколько часов, на все три дня остались только Юля), и мы провели реконструкцию дачного обеда. И сидел я вчера абсолютно счастлив, глядя на кастрюлю щавелевого борща (в нашей семье его культ) и сковородку жареной картошки», — отметил он.