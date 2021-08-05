«Это временная история». Зеленский заверил, что Украина не оставит жителей оккупированной части Донбасса

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает о жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и не оставит их в будущем, а оккупация отдельных районов Донбасса является временной.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Дом».

«Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним — в хорошем смысле, помним в живом смысле, и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история, 100 процентов», — сказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский отметил, что ситуации, в которых жители оккупированной части Донбасса получают российские паспорта, нельзя оценивать однозначно.

«Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совсем по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя. Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие», — подчеркнул президент.