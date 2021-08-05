CNN: Разведка США получили данные о вирусах, которые исследовали в китайской лаборатории Уханя

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Plastifikator x «Бабель»

Разведка США получила данные о десятках тысяч вирусов, которые исследовали в лаборатории китайского города Ухань. Именно там впервые выявили коронавирус.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Разведка смогла получить информацию о 22 тысячах вирусов. Эта информация была удалена китайскими властями из Интернета еще в сентябре 2019 года. Кроме этого Китай отказался передать неотфильтрованные данные о первых случаях коронавируса в Ухане.

Пока неизвестно, как именно Штаты сумели добыть необходимую информацию. Это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с лабораторными исследованиями.

Сейчас полученный массив данных обрабатывают специалисты — ученые и биологи. По мнению источников, эта информация может стать важным ключом для того, чтобы выяснить истинное происхождение коронавируса.

Такие действия американской разведки продиктованы указанием президента США Джо Байдена. В конце мая он дал ей задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему отчет.

В то же время разведка имеет серьезные проблемы с расшифровкой данных, поскольку вся информация написана на китайском языке со специальной лексикой.