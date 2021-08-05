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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал лишать гражданства натурализованных беларусов за участие в протестах.

Соответствующий указ он подписал 5 августа, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

«Закрепляются порядок внесения материалов об утрате беларусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом», — говорится в указе.

Также документ предоставляет возможность восстановления в гражданстве и расширяет перечень категорий иностранцев и детей, которые получили право на получение гражданства в упрощенном порядке.