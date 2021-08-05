Взрыв на шахте в Донецкой области: в больнице умерли еще два горняка

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Крымский Андрей / УНИАН

В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще два горняка, которые были на месте взрыва шахты «Покровское», случившегося 31 июля.

Об этом 5 августа сообщил народный депутат фракции «Батьківщина» Михаил Волынец.

Общее число погибших возросло до пяти. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пяти пострадавших.