Военного, который избил танцовщика Дорофеевой, уволили из рядов УГО
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Київська міська прокуратура
Военного Управления государственной охраны Украины, избившего танцовщика шоу-балета певицы Нади Дорофеевой 22-летнего Евгения Гончаренко, уволили из ведомства.
Об этом сообщили в пресс-службе УГО после служебного совещания.
«Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства», — заявили в УГО.
Также в Управлении госохраны отметили, что «осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких позорных поступков».
- В ночь на 1 августа певица Надежда Дорофеева написала в соцсетях, что ее коллега Евгений Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба, после чего неизвестный мужчина сначала толкнул парня, а потом ударил танцовщика в лицо, после чего тот упал и ударился головой о забор. У парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
- Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны. Его личность сразу установили и задержали. ГБР объявило ему подозрение в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
- 3 августа Голосеевский районный суд Киева арестовал сотрудника Управления государственной охраны на 60 суток.