ВОЗ призвала ввести мораторий на получение третьей дозы вакцины от коронавируса

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Bicanski / Pixino

Всемирная организация здравоохранения призвала временно запретить прививки третьей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Несмотря на то, что сотни миллионов людей все еще ждут своей первой дозы, некоторые богатые страны переходят на ревакцинацию. ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны», — подчеркнул он.

Гебрейесус призвал религиозных лидеров, спортсменов-олимпийцев, бизнесменов и всех, кто имеет влияние, поддержать призыв ВОЗ о моратории.

«Страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 вакцины на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок. Нам необходимо срочно отказаться от поставок большинства вакцин в страны с высоким уровнем доходов в пользу стран с низким уровнем дохода», — добавил директор ВОЗ.

Отдельно он отметил, что сейчас в мире сделали 4 миллиарда прививок вакцинами от COVID-19.

«Более 80% [доз] были доставлены в страны с высоким уровнем доходов и выше среднего, хотя на них приходится менее половины населения мира», — сказал Гебрейесус.