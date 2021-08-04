Нью-Йорк станет первым городом в США, который будет пускать в рестораны только вакцинированных

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New York National Guard / Flickr

В США в городе Нью-Йорк с 13 августа в коммерческие помещения (рестораны, спортзалы, кинотеатры) можно будет попасть только предъявив удостоверение о вакцинации.

Об этом 3 августа заявил мэр города Билл де Блазио, сообщает «Голос Америки».

Следовательно Нью-Йорк станет первым американским городом, который введет требование вакцинации для посетителей ресторанов, спортклубов, кинотеатров и мест развлечений. Программа называется Key to NYC Pass, она вступит в силу 13 сентября. Тогда же местная власть начнет проверять, как соблюдаются требования программы.

«Хотите наслаждаться всем прекрасным, что дает Нью-Йорк этим летом? Сделайте вакцинацию. Если вы не вакцинировались, к сожалению, вы не сможете принимать участие во многих событиях. Пора людям понять, что вакцинация необходима для хорошего, полноценного и здорового образа жизни», — сказал де Блазио, обращаясь к прессе.

Данные мэрии говорят, что сейчас 66% взрослых жителей Нью-Йорка прошли полный курс вакцинации, а более 70% получили по меньшей мере одну прививку.

Отметим, что в США в качестве стимула к вакцинации людям платят по $100 после прививки. Сейчас эта инициатива действует в нескольких штатах (Нью-Мексико, Нью-Йорк, Огайо и Колорадо), однако президент Байден призвал сделать так по всей стране, деньги на это есть.