Рекордная жара в Греции продолжается — температура поднялась до +47 градусов

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В городе Лангадас на севере Греции Национальная обсерватория зафиксировала самую высокую в стране температуру — +47,1 °С. Сильная жара вызвала масштабные лесные пожары и препятствует локализации огня.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Согласно метеорологическим данным, это не единственный регион с рекордной жарой, после него в рейтинге разместились Макракоми (+46,2 °С) и Арфара на юго-западе Пелопоннеса (+46,1 °С).

В Сталиде, Краниди, Спарте и Аргосе температура сохраняется на отметке +45,6...+45,9 °С.

В столице Греции самая высокая температура за день составила +45 °С, ее зафиксировали в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Греческие метеорологи предупреждают, что такая жара продержится стране еще долгое время.

Врачи советуют людям не выходить на солнце, не употреблять алкоголь, чаще принимать душ и надевать светлую хлопковую одежду.