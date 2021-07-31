В Греции зафиксировали историческую жару. Температура уже три дня не опускается ниже 40 градусов

Грецию захлестнула историческая волна жары, которая, по прогнозам метеорологов, может держаться в стране до двух недель. Сильная жара вызвала масштабные лесные пожары.

Об этом сообщает информагентство dpa.

За последние три дня в стране фиксировали температуру до +43 °С, хотя синоптики говорят, что на выходных и на следующей неделе температура местами будет достигать +46 °С.

Например, на острове Родос во вторник, 3 августа, прогнозируют +44 °С. В городах даже ночью температура не будет падать ниже +30 °С.

Органы гражданской обороны Греции приведены в состояние повышенной готовности, а в лагерях для мигрантов на островах в Эгейском море установили дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами.

В городах открыли специальные климатизированные залы для жителей, не имеющих дома кондиционеров.