В Греции зафиксировали историческую жару. Температура уже три дня не опускается ниже 40 градусов

Грецию захлестнула историческая волна жары, которая, по прогнозам метеорологов, может держаться в стране до двух недель. Сильная жара вызвала масштабные лесные пожары.
Об этом сообщает информагентство dpa.
За последние три дня в стране фиксировали температуру до +43 °С, хотя синоптики говорят, что на выходных и на следующей неделе температура местами будет достигать +46 °С.
Например, на острове Родос во вторник, 3 августа, прогнозируют +44 °С. В городах даже ночью температура не будет падать ниже +30 °С.
Органы гражданской обороны Греции приведены в состояние повышенной готовности, а в лагерях для мигрантов на островах в Эгейском море установили дополнительные палатки и контейнеры с кондиционерами.
В городах открыли специальные климатизированные залы для жителей, не имеющих дома кондиционеров.
Врачи советуют людям не выходить на солнце, не употреблять алкоголь, чаще принимать душ и надевать светлую хлопковую одежду
- 29 июня 2021 года, впервые с 1937 года в Канаде зафиксировали +49,6 °С. В Ванкувере и его окрестностях оборудовали охладительные центры и временные фонтанчики. Метеослужба Канады предупреждала о жаркой погоде в Британской Колумбии, Альберте и отдельных районах Саскачевана, Манитобы и на Северо-Западных территориях. По состоянию на 3 июля в Канаде зафиксировали 719 внезапных смертей — это те смерти, которые случились неожиданно, и этот показатель в три раза больше, чем обычно за аналогичный период.