Адвокат: Экс-судья Чаус будет находиться в изоляторе СБУ до заседания суда
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус находится в изоляторе временного содержания СБУ. Там его будут держать до проведения судебного заседания.
Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.
Поздно вечером 3 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Чауса во время его визита в больницу «Феофания».
Адвокат считает, что это произошло по согласованию с представителями СБУ.
«Действительно Николая Чауса Служба безопасности передала НАБУ. Все прошло спокойно, без эксцессов. Никто ни с кем не дрался. Подозреваю, была заранее договоренность у них. Сейчас Николая Чауса отвезли в изолятор временного содержания СБУ», — отметил Кравец и добавил, что его клиент не виноват.
Четвертого августа в 14:00 в зале Высшего антикоррупционного суда будут решать вопрос о применении меры пресечения, речь идет о содержании под стражей.
Напомним, Николая Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада лишила его неприкосновенности, а затем Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ вплоть до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- В марте 2017 года стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. Украинские власти требовали экстрадиции Чауса.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.