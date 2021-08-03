Шмыгаль анонсировал запуск накопительных пенсий с 2023 года. Социальные пакеты испытают на бюджетниках

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В Украине с 2023 года начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями. Первыми их испытывают на учителях, социальных работниках и военных.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания рабочей группы по обязательному накопительному пенсионному обеспечению 3 августа.

«Задача для рабочей группы — это внедрение на базе действующего законодательства по решению правительства с 2023 года социальных пакетов с накопительными пенсиями. Фактически это могут быть ключевые бюджетники, где мы можем это испытать без изменения законодательства», — сказал он.

В то же время глава правительства заверил, что конечная цель — внедрение накопительной пенсии в Украине в целом.

«Распространение опыта внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями на социальных работников, учителей, военных — это такой важный элемент в накопительной пенсионной системы. Накопительная пенсионная система действует во всех развитых странах мира. Это важно не только для людей как накопления на будущую пенсию, но это и возможность для экономики получить дополнительный финансовый инвестиционный ресурс», — добавил он.

Отдельно Шмыгаль рассказал, что инициативу уже поддержали Всемирный банк, верховный комиссар ООН по правам человека, Международная организация труда.

«Дорабатываем с народными депутатами их инициативы о введении обязательных накоплений», — отметил премьер.