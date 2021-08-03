Европейские пограничники выявили, что нелегалов к границе с Литвой сопровождают беларусские силовики

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Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающее литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов, которых сопровождал беларусский ведомственный автомобиль.

Об этом сообщает Delfi.

Европейские пограничники патрулировали границу на вертолете в Шальчининкайском районе. В пресс-релизе МВД Литвы сообщили, что транспортные средства такого типа используют беларусские пограничники. В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4 тысячи мигрантов.