В Германии разрешили вакцинировать от коронавируса всех детей от 12 лет

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В Германии детям и подросткам старше 12 лет будут предлагать вакцинироваться от коронавируса препаратами компаний Moderna и Biontech-Pfizer. Соответствующее решение в понедельник, 2 августа, приняли земельные и федеральный министры здравоохранения на совместном заседании.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

До сих пор детей вакцинировали при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний и по рекомендации врача. Теперь же прививки будут делать детям в общих центрах вакцинации. Министр здравоохранения страны Йенс Шпан уточнил: сейчас прививки против коронавируса получил каждый пятый подросток в Германии — это всего около 900 тысяч.

Вакцины против коронавируса от производителей Biontech-Pfizer и Moderna для детей от 12 лет уже одобрил европейский регулятор.

Кроме того, министры решили позволить вакцинировать третьей дозой людей из уязвимых групп населения: пожилых людей и пациентов с иммунодефицитом. Третью дозу следует делать не ранее чем через шесть месяцев после введения предыдущей дозы.