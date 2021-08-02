В Офисе президента опровергли информацию о встрече Зеленского с Чаусом. Раньше об этом заявляли экс-генпрокурор Рябошапка и нардеп
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- Екатерина Кадакова
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский не проводил встречи с экс-судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, подозреваемым во взяточничестве.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
«Президент Украины не встречался с судьей Чаусом», — коротко написал он.
Отметим, ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире «Прямого канала» заявил, что Зеленский «уже дважды» встречался с Чаусом.
«Президент молчит. Но, по некоторой информации, он уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, она появилась совсем недавно», — сказал экс-генпрокурор.
Кроме этого, информацию о встрече Зеленского и Чауса на своей Facebook-странице распространял и нардеп Гео Лерос. По его данным, она произошла до появления экс-судьи в селе на Виннитчине.
«После того как «неизвестные» похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте, что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти... И подчеркиваю, это произошло до того, как Чаус официально нашелся. Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает? Эту информацию имею от надежного проверенного источника», — отметил депутат.
- 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу. Однако 5 апреля НАБУ и Нацполиция Украины заявили, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
- 30 июля бывшего судью нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Но после этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и вывезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, однако силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.
- 1 августа адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с Николаем Чаусом. Он рассказал, что тот сейчас находится под защитой СБУ, потому что ему «грозит опасность». Также защитник экс-судьи отправил в Офис генпрокурора ходатайство об изменении подследственности по делу Чауса.