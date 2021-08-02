В Офисе президента опровергли информацию о встрече Зеленского с Чаусом. Раньше об этом заявляли экс-генпрокурор Рябошапка и нардеп

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не проводил встречи с экс-судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом, подозреваемым во взяточничестве.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

«Президент Украины не встречался с судьей Чаусом», — коротко написал он.

Отметим, ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире «Прямого канала» заявил, что Зеленский «уже дважды» встречался с Чаусом.

«Президент молчит. Но, по некоторой информации, он уже дважды встречался лично с Чаусом. Эта информация нуждается в проверке, она появилась совсем недавно», — сказал экс-генпрокурор.

Кроме этого, информацию о встрече Зеленского и Чауса на своей Facebook-странице распространял и нардеп Гео Лерос. По его данным, она произошла до появления экс-судьи в селе на Виннитчине.

«После того как «неизвестные» похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте, что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти... И подчеркиваю, это произошло до того, как Чаус официально нашелся. Теперь понимаете, почему СБУ его никому не отдает? Эту информацию имею от надежного проверенного источника», — отметил депутат.