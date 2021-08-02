Минагрополитики: За первый месяц работы рынка земли заключили более 3 тысяч соглашений о продаже
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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no one cares / Unsplash
В Министерстве агрополитики сообщили, что за месяц работы рынка земли зарегистрировали 3 277 сделок о продаже.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что на сегодня заключено 3 277 сделок в рамках действующего рынка земли. Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4 327 нотариусов», — отметили там.
В целом украинцы уже продали почти 6 тысяч гектаров земли. Больше всего продали земли в Полтавской области — 845 гектаров. Меньше же в Киеве — всего 3 гектара.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.