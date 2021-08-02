Фискальная служба обыскала «Киевзеленстрой» по делу об уклонении от уплаты налогов — изъята документация по реконструкции парков

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Государственная фискальная служба

Государственная фискальная служба провела обыски в киевском коммунальном объединении «Киевзеленстрой» из-за уклонения от уплаты налогов на более чем 30 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

По данным фискалов, в течение 2019—2020 годов коммунальщики заключали сделки по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн гривен с фиктивными предприятиями, вследствие чего должностные лица нескольких обществ уклонились от уплаты НДС на более чем 30 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях «Киевзеленстроя» и других обществ были найдены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы о проведенных работах по ремонту и реконструкции парков, тендерные документации. Сейчас досудебное расследование продолжается.