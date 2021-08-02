Пашиняна третий раз назначили премьер-министром Армении

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Valery Sharifulin / Contributor

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом говорится в указе президента от 2 августа.

Пашинян подал в отставку 25 апреля для проведения внеочередных парламентских выборов (это его решение должно было ослабить политическую напряженность в стране после проигрыша в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах). По армянскому законодательству, проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не выбирает нового.

Выборы все же состоялись 20 июня 2021 года — партия Пашиняна получила конституционное большинство в парламенте 53,92%.

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Политический кризис начался в стране после проигрыша в войне за Нагорный Карабах, а усилил его скандал между первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Тираном Хачатряном и Пашиняном — они поспорили из-за российских ракетных комплексов «Искандер», которые якобы «крайне неудовлетворительно» проявили себя в войне за Нагорный Карабах. Впоследствии Хачатряна уволили.