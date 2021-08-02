Глава комитета по вопросам здоровья Радуцкий анонсировал ограничения для невакцинированных украинцев, работающих с людьми

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Украина в ближайшее время будет вынуждена ввести ограничения для невакцинированных граждан, которые работают с большим количеством людей.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Минзрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% учителей.

«По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для работников транспорта, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель», — написал он.

По словам Радуцкого, в Украине для вакцинации пока достаточно доз различных препаратов.

«Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более двух миллионов вакцин, на прошлой неделе более 2,5 миллиона», — пояснил Радуцкий.

Депутат добавил, что «теперь каждый решает сам — досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса».

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса. Всего в Украине сейчас 20 больных с штаммом «Дельта».