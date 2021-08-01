«Состояние — не очень». Адвокат Кравец заявил, что смог встретиться с судьей Чаусом

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что встретился с бывшим судьей Днепровского райсуда Киева Николаем Чаусом.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я с ним пообщался, его состояние, честно говоря, не очень. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины и, на мой взгляд, ему действительно угрожает опасность», — сказал адвокат. По мнению Кравца, СБУ «делает все правильно», обеспечивая охрану Чауса.

Адвокат добавил, что сейчас готовит документы, чтобы обеспечить Чаусу правовую помощь.

В другом сообщении Кравец пояснил, что Чаус пока не является задержанным и находится под защитой СБУ. «Очень надеюсь, что первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос», — добавил юрист.

30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.