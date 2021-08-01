Переворот в Мьянме: лидер хунты возглавил правительство страны и пообещал провести выборы

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@GraceyKai / Twitter

После переворота военный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны.

Об этом сообщает BBC.

В телеобращении к народу лидер хунты, генерал Мин Аун Хлайн заявил, что займет пост премьер-министра страны. Также в обращении он пообещал, что в стране проведут новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года. К тому времени в Мьянме продолжит действовать режим чрезвычайного положения.

Несмотря на обещания провести «многопартийные» выборы, Мин Аун Хлайн обвинил партию поверженного в результате переворота премьера Аун Сан Су Чжи в терроризме. Также он заявил, что сторонники Аун Сан Су Чжи умышленно распространяют в стране коронавирус.