Пловец Романчук принес Украине первую серебряную награду на Олимпийских играх

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Украинский пловец Михаил Романчук на Олимпийских играх финишировал вторым в финальном заплыве на дистанции 1 500 метров.

Романчук показал время 14 минут 40,66 секунды и в результате принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду в Токио. Для Романчука эта медаль стала второй на Олимпиаде: ранее он финишировал третьим на дистанции 800 метров.

Сергей Фролов, который вместе с Романчуком квалифицировался в финал, на дистанции 1 500 метров показал восьмой результат. Его время — 15 минут 04,26 секунды.