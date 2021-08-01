Пловец Романчук принес Украине первую серебряную награду на Олимпийских играх
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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НОК Украины / Twitter
Украинский пловец Михаил Романчук на Олимпийских играх финишировал вторым в финальном заплыве на дистанции 1 500 метров.
Романчук показал время 14 минут 40,66 секунды и в результате принес Украине первую серебряную и шестую в целом олимпийскую награду в Токио. Для Романчука эта медаль стала второй на Олимпиаде: ранее он финишировал третьим на дистанции 800 метров.
Сергей Фролов, который вместе с Романчуком квалифицировался в финал, на дистанции 1 500 метров показал восьмой результат. Его время — 15 минут 04,26 секунды.
- Украина получила уже шесть наград на Олимпийских играх. Это серебро Романчука и пять бронз. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль).