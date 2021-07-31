«Проиграна битва, но не война». В «Нафтогазе» рассказали, как Украина может остановить запуск «Северного потока — 2»

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Украина продолжает работать над тем, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2» не смог заработать. Сейчас Киев не может повлиять на факт достройки проекта, но еще есть шанс не допустить его сертификацию.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Проиграна битва, но не проиграна война. И наша «война» против «Северного потока — 2» продолжается», — заявил он, пояснив, что Украина будет работать над тем, чтобы не допустить именно начала работы газопровода.

«Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа», — пояснил глава «Нафтогаза».

Сейчас Министерство иностранных дел направило ноты Европейской комиссии с призывом учитывать так называемый принцип солидарности.

«Если, а это фантасмагорический сценарий, оператор «Северного потока — 2» будет отделен от «Газпрома», то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, которые идут из России в Европу, в частности, из Украины», — пояснил Витренко.