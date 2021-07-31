Адвокат: Экс-судьи Чауса нет в отделениях и госпиталях СБУ

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Бывшего судьи Николая Чауса нет ни в отделениях СБУ в Киеве и области, ни в медицинских госпиталях Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

«В госпитале СБУ Николая Чауса тоже нет и не было. Возвращаюсь в СБУ и еще раз обращаюсь к следователю — прошу предоставить доступ к своему клиенту», — сказал адвокат и добавил, что «супруга Чауса попыталась связаться со следователем, сообщения он прочитал, но не ответил».

Напомним, 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов. Адвокат судьи Ростислав Кравец, цитируя СБУ, сообщил, что официально Чауса в здании СБУ нет.