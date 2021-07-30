Минюст США требует от Минфина передать в Конгресс налоговые декларации Трампа

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Donald J. Trump / Facebook

Министерство юстиции США объявило, что американский Минфин должен передать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа постоянному бюджетному комитету Палаты представителей.

Соответствующее решение приняло Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, пишет The Hill.

Председатель бюджетного комитета начал требовать передачу личных и коммерческих деклараций Трампа еще в 2019 году. Он также вызвал на слушания тогдашнего министра финансов Стивена Мнучина и главу налоговой службы, чтобы декларации Трампа передали в Конгресс.

Но администрация отказалась выполнить запрос и прийти на слушания, из-за чего комитет инициировал иск.