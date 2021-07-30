В Минагрополитики назвали стоимость одного гектара земли. За месяц работы рынка заключили более 2 тысяч сделок
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sébastien Dévigne / Unsplash
В Министерстве агрополитики сообщили, что стоимость одного гектара земли в Украине сейчас составляет 40 тысяч гривен.
Об этом заявил министр Роман Лещенко.
«Месяц назад, когда запускали рынок земли, вас пытались напугать массовой скупкой земель иностранцами, вагонами с черноземом, которые направляются на восток, и агрохолдингами, которые отберут ваши земли. В течение месяца работы рынка, как я и обещал, не произошло ничего подобного. Рынок работает!» — пояснил он.
По словам Лещенко, за 30 дней работы рынка заключили 2901 соглашение о продаже земли. В целом продали 5 324 гектара на общую сумму в 210 млн гривен. Это означает, что лишь 1 из 2 000 владельцев земли решил ее продать.
«То есть за первый месяц рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тысяч гривен. Сейчас больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях», — рассказал министр.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.