Судью Чауса нашли в Винницкой области

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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН

Бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. Его несколько месяцев назад похитили в Молдове.

Эту информацию «Бабелю» подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

По их данным, в настоящее время Чауса везут в Киев.

Как писали СМИ, об обнаружении бывшего судьи сообщил житель села Мазуровка Винницкой области. Сам Чаус рассказал, что его похитили неизвестные лица.

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил, что сначала в поселок прибыли полицейские и подтвердили личность Чауса и задержали его, потому что он находится в розыске по обвинению в коррупции. Но после этого на место прибыли сотрудники СБУ, которые забрали бывшего судью с собой и вывезли в неизвестном направлении.

Фотографию Чауса первыми обнародовали издание «Цензор.НЕТ» и пророссийское СМИ «Страна.ua». А информацию об обнаружении бывшего судьи первым сообщил блогер Анатолий Шарий, против которого в Украине возбудили дело по госизмене.

Цензор.НЕТ