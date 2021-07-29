Астрономы обнаружили ближайшую к Земле экзопланету

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Ученые из Института астрономии Гавайского университета нашли самую близкую к Земле экзопланету.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Эта планета расположена на расстоянии 35 световых лет от Земли и называется COCONUTS-2b. Она вращается вокруг звезды с похожим названием — COCONUTS-2.

Расстояние между ними составляет около 6 471 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна 149,6 миллиона километров).

Средняя температура на этой экзопланете составляет около 160 °C, а ее масса в шесть раз превышает массу Юпитера.

«COCONUTS-2b будет превосходным материалом для изучения атмосферы и состава молодой газовой гигантской планеты», — отметил астроном Майкл Лью из Гавайского университета.