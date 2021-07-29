Олимпийские игры: члена немецкой делегации отправили домой из-за расизма в отношении спортсменов из Африки
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Germany's Olympic Federation
Олимпийская федерация Германии (DOSB) отправила домой спортивного директора по велоспорту Патрика Мостера за его расистские комментарии во время соревнований в среду, 28 июля.
Об этом говорится в заявлении федерации от 29 июля, а детали инцидента рассказывает Deutsche Welle.
54-летний Мостер, поддерживая на старте немецкого велогонщика Никиаса Арндта, воскликнул: «Догони этих погонщиков верблюдов, догони погонщиков верблюдов!» При этом он имел в виду велогонщиков из Эритреи и Алжира, которые ехали перед Арндтом. Возгласы Мостера были слышны во время телетрансляции. Позже тренер извинился за комментарии, сказав, что он был пойман «в пылу эмоций».
«В пылу сиюминутной ситуации и с учетом общей нагрузки, которая лежит на нас в данный момент, мой выбор слов был неуместным. Мне очень жаль, и я могу только принести свои искренние извинения. Я не хотел никого обидеть», — сказал он немецкому информационному агентству DPA.
Олимпийская федерация Германии заявила, что, хотя извинения Мостера были искренними, но он нарушил олимпийские ценности: «Честная игра, уважение и терпимость не подлежат обсуждению для сборной Германии».
На возгласы Мостера отреагировал комментатор Флориан Нассо: «Если я действительно понял, о чем он кричал, это совершенно неправильно. У меня не хватает слов, чему-то подобному нет места в спорте».
Сам немецкий спортсмен Никиас Арндт, который финишировал 19-м в гонке на время, дистанцировался от комментариев в социальных сетях, заявив, что он «поражен» инцидентом.
«Олимпийские игры и велоспорт означают толерантность, уважение и справедливость. Я поддерживаю эти ценности на 100% и снимаю шляпу перед всеми великими спортсменами, которые приехали сюда со всего мира», — добавил спортсмен.
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