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President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил во время поздравления военных с Днем Сил специальных операций ВСУ.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — наше всенародное дело», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что закон предусматривает комплекс важных мероприятий, целью которых являются развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения Украины к национальному сопротивлению.

«Он позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины для защиты своей, нашей, родной земли, своего края, своей семьи и сплотить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, мероприятия нацсопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава государства также отметил, что благодаря этим законам ССО получат рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем укреплять обороноспособность страны.