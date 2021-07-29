Нью-Йорк будет платить по $100 за первую прививку от коронавируса

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New York National Guard / Flickr

Американский город Нью-Йорк с пятницы, 30 июля, будет платить по $100 за первую дозу вакцины от коронавируса каждому, кто посетит городской центр вакцинации.

Об этом мэр города Билл Де Блазио сообщил в Twitter, а детали рассказывает NBC Newyork.

«Мы находимся на пороге введения 10 миллионов доз вакцины от коронавируса в Нью-Йорке. А теперь мы подсластили соглашение. Сделайте прививку в любом городском центре и получите $100», — отметил де Блазио.

Это происходит на фоне резкого увеличения числа случаев заболевания в городе, вызванного вспышкой штамма «Дельта». Так, например, в минувшую пятницу, 23 июля, суточное количество новых случаев было на 32% выше, чем неделей ранее.

По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, от 45 до 65% жителей города Нью-Йорка полностью вакцинированы (в зависимости от района).

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что городам следует «серьезно подумать» о принятии новых рекомендаций по поводу масок в помещении для вакцинированных людей.