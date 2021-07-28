Госсекретарь США Блинкен: Афганистан станет «государством-изгоем» если талибы силой захватят власть

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УНИАН

Афганистан станет «государством-изгоем», если радикальное исламистское движение «Талибан» насильно возьмет контроль над страной и не будет уважать права своего народа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство AFP.

«Афганистан, который не уважает права своего народа, Афганистан, который совершает преступления против собственного народа, станет государством-изгоем», — сказал Блинкен.

Он сказал, что очень встревожен сообщениями о «зверствах талибов», которое они совершают в течение последних недель.

Госсекретарь США добавил, что «Талибан» заявляет о стремлении получить международное признание и поддержку Афганистана.

«Вероятно, он хочет, чтобы его лидеры могли свободно путешествовать по миру, отмены санкций и т. д.», — предположил госсекретарь США, но Белый дом остается привержен действующему правительству Афганистана.

«Принудительный захват страны и злоупотребления правами ее людей не является путем достижения этих целей. Есть только один путь — за столом переговоров, чтобы решить конфликты мирным путем», — подчеркнул Блинкен.

В свою очередь, глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские войска продолжат наносить авиаудары для поддержки афганских сил, которые борятся с радикальным исламистским движением «Талибан».

«В последние дни США усилили удары с воздуха для поддержки афганских сил. Мы готовы продолжить этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если «Талибан» не прекратит свои атаки», — отметил Маккензи.

Он добавил, что в ближайшие «дни и недели» станет понятно, сможет ли афганское правительство защитить страну от талибов.