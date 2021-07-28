В Израиле начнут вакцинировать детей 5—11 лет с тяжелыми фоновыми заболеваниями

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Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Barcroft Media / Getty Images

Министерство здравоохранения Израиля позволило вакцинировать от коронавируса детей 5—11 лет с серьезными фоновыми заболеваниями, которые могут сделать их более уязвимыми к COVID-19.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Детям будут колоть вакцину Pfizer. Доза будет 1,0 миллилитр, а не обычная 3,0.

Прививку можно делать только тем детям, у кого «высокая вероятность серьезного заболевания и даже смерти в случае заражения коронавирусом». Речь идет о детях с хроническим ожирением, тяжелыми хроническими заболеваниями легких, нарушением нервного развития, сердечной недостаточностью, серповидной клеточной анемией и тяжелыми аутоиммунными заболеваниями.

Разрешение на прививку будет давать врач, а потом — подтверждать Минздрав. Политика министерства будет заключаться в том, чтобы минимизировать количество разрешений и выдавать их только тем, кто подвергается наибольшему риску.

Что касается детей, которых лечат лекарствами, которые наносят вред иммунной системе, в Минздраве заявили, что в каждом отдельном случае врач должен объяснять свои соображения родителям. Даже если врач одобрит прививки, окончательное решение будет за родителями. Вообще любое одобрение будет индивидуальным и не будет действовать для всех, кто принадлежит к одной группе риска.

По состоянию на 28 июня в Израиле полностью вакцинировали 5,32 миллиона человек — это 58,8% населения.