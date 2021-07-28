Администрация Байдена рассматривает введение обязательной вакцинации для государственных служащих

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы все федеральные служащие были вакцинированы от коронавируса или им придется регулярно сдавать тесты, соблюдать дистанцию, носить маски и иметь определенные ограничения на поездки. Такие меры правительство может принять из-за штамма «Дельта».

Об этом сообщает The New York Times.

Байден отметил, что вопрос об обязательной вакцинации для всех федеральных служащих пока рассматривается, подробностей он не сообщил. Представители администрации заявили, что эта идея аналогична плану, который объявил Нью-Йорк: любой из федеральных служащих, кто отказывается от вакцинации, должен проходить еженедельное тестирование.

Вопрос об увольнении тех, кто отказывается вакцинироваться, еще не рассматривали. Однако правительство может ввести для них определенные ограничения, чтобы убедить, что вакцинация все же нужна.

По состоянию на 28 июля в США полностью вакцинировали 163 миллиона человек — это 49,7% населения.

Отметим, что в США решили вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных лиц. Речь идет о практически двух третях территории США — в основном это штаты на юге и западе страны.