Офис генпрокурора пока не может уволить Мамедова — против него до сих пор открыто дисциплинарное производство
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- София Телишевская
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Константин Стрелец / «Бабель»
Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова пока возбуждено дисциплинарное производство. Поэтому пока Офис генпрокурора не может уволить заместителя Ирины Венедиктовой с занимаемой должности.
Об этом ведомство сообщило в комментарии Интерфакс-Украина.
ОГП утверждает, что 6 июля против Мамедова возбудили дисциплинарное производство «в связи с отказом в предоставлении доступа к гостайне». Ведомство говорит, что заместитель генпрокурора все это время находился на больничном или в отпуске.
«В соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины «О прокуратуре», до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию», — добавляют в ОГП.
Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».
В 2016 году он занимался направлением расследования военных преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма, а в конце 2019 года начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.
Мамедов также инициировал создание в органах прокуратуры подразделения, которое защищает права детей жертв и свидетелей преступлений.
- 29 июня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала «департамент войны» у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому. У того мог быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука. В тот же день генпрокурор забрала департамент под свое руководство.
- Правозащитники после этого просили президента Зеленского защитить «департамент войны» от Венедиктовой.
- 1 июля стало известно, что Мамедова лишили доступа к гостайне, а вскоре забрали у него все направления, которыми он руководил. В связи с этим Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры решил уйти в отставку.