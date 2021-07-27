Офис генпрокурора пока не может уволить Мамедова — против него до сих пор открыто дисциплинарное производство

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Константин Стрелец / «Бабель»

Против заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова пока возбуждено дисциплинарное производство. Поэтому пока Офис генпрокурора не может уволить заместителя Ирины Венедиктовой с занимаемой должности.

Об этом ведомство сообщило в комментарии Интерфакс-Украина.

ОГП утверждает, что 6 июля против Мамедова возбудили дисциплинарное производство «в связи с отказом в предоставлении доступа к гостайне». Ведомство говорит, что заместитель генпрокурора все это время находился на больничном или в отпуске.

«В соответствии с ч. 9 ст. 46 Закона Украины «О прокуратуре», до завершения дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов не может быть уволен с административной должности в связи с подачей заявления по собственному желанию», — добавляют в ОГП.

Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».

В 2016 году он занимался направлением расследования военных преступлений, совершенных на территории аннексированного Крыма, а в конце 2019 года начал развивать эту работу на центральном уровне, охватив еще и Донбасс.

Мамедов также инициировал создание в органах прокуратуры подразделения, которое защищает права детей жертв и свидетелей преступлений.