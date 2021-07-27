В Киеве и ряде регионов на среду объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Олег Панфилович
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Ingo Jakubke / Pixabay
В Киеве и некоторых регионах Украины на среду, 28 июля, объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации.
28 июня в столице ожидаются грозы и шквалы ветра до 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый). Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.
Грозы, град и шквалы ожидаются также в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях.
- Накануне Укргидрометцентр прогнозировал в западных областях Украины во вторник, 27 июля резкое ухудшение погоды.
- Ранее синоптики предупредили, что в течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди. Впрочем, ночи будут более прохладными, чем во время антициклона Zoe.