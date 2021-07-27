Заместитель генпрокурора Мамедов подал заявление об отставке
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал заявление об отставке с должности.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и выложил фото документа.
«Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект», — отметил Мамедов.
Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».
- 29 июня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала «департамент войны» у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю — Максиму Якубовскому. У того мог быть конфликт интересов из-за Виктора Медведчука. В тот же день генпрокурор забрала департамент под свое руководство.
- Правозащитники после этого просили президента Зеленского защитить «департамент войны» от Венедиктовой.
- 1 июля стало известно, что Мамедова лишили доступа к гостайне, а вскоре забрали у него все направления, которыми он руководил. В связи с этим Мамедов после 25 лет работы в органах прокуратуры решил уйти в отставку.