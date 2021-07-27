Заместитель генпрокурора Мамедов подал заявление об отставке

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Пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подал заявление об отставке с должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и выложил фото документа.

«Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ и поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект», — отметил Мамедов.

Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщала, что «руководство Офиса генерального прокурора создало для него сложные условия работы и блокирует выполнение им своих должностных обязанностей».