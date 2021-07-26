СБУ второй раз заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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СБУ
Служба безопасности уже второй раз заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry и закрыла ее магазины.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков и прекратили работу некоторых магазинов сети», — говорится в сообщении.
Там отметили, что четырем кураторам пирамиды сообщили о подозрении. Также провели 26 обысков в магазинах и по месту жительства руководства. Сотрудники СБУ изъяли документацию, ювелирные изделия, печати и компьютерную технику.
«Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу)», — подчеркнули в СБУ.
Руководству финансовой пирамиды объявили о подозрении по статьям о мошенничестве, отмывании средств и организованной преступности.
- 27 августа 2020 года Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry. Ее вкладчиками стали более 600 тысяч украинцев.
- Следствие выяснило, что пирамида существовала с 2019 года, а ориентировочная сумма средств, присвоенных злоумышленниками через приобретение элитного имущества и инвестирования в бизнес, превышает $250 миллионов.
- В мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от участия в проектах B2B Jewelry, который предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию.