Олимпийские игры в Токио: 13-летняя японка стала первой обладательницей золота по скейтбордингу среди женщин

Новости

Tokyo2020 / Twitter

На Олимпийских играх — 2020 в Токио 13-летняя японка Момиджи Нисия стала первой обладательницей золотой медали в стрит-скейтбординге среди женщин. Девушку признали одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории.

Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Серебряную медаль завоевала Райсса Лил из Бразилии, а бронзовую — японка Фуна Накаяма.

В стрит-скейтбординге в этом году соревновались сразу две самые молодые спортсменки Игр: 13-летняя Момиджи Нисия и 13-летняя Райсса Лил.

Это был «самый молодой пьедестал» за всю историю Олимпиады. Однако Нисию не признали самым молодым призером, поскольку она на 63 дней старше американки Марджори Гестринг, которая получила золото в 1936 году. Тогда ей было 13 лет 267 дней.