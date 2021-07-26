Олимпийские игры в Токио: 13-летняя японка стала первой обладательницей золота по скейтбордингу среди женщин
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Tokyo2020 / Twitter
На Олимпийских играх — 2020 в Токио 13-летняя японка Момиджи Нисия стала первой обладательницей золотой медали в стрит-скейтбординге среди женщин. Девушку признали одной из самых молодых олимпийских чемпионок в истории.
Об этом сообщается на сайте Олимпиады.
Серебряную медаль завоевала Райсса Лил из Бразилии, а бронзовую — японка Фуна Накаяма.
В стрит-скейтбординге в этом году соревновались сразу две самые молодые спортсменки Игр: 13-летняя Момиджи Нисия и 13-летняя Райсса Лил.
Это был «самый молодой пьедестал» за всю историю Олимпиады. Однако Нисию не признали самым молодым призером, поскольку она на 63 дней старше американки Марджори Гестринг, которая получила золото в 1936 году. Тогда ей было 13 лет 267 дней.
- Днем ранее японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.
- Решение включить скейтбординг в программу Олимпиады приняли в июне 2016 года. Программу в будущем пополнят скалолазание, серфинг и брейк-данс.
- Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
- В день открытия Олимпиады в столице Японии прошли массовые протесты. Японцы требуют отменить соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее игры массово бойкотировали волонтеры.