Индийский город вакцинировал 100% взрослого населения. Это позволит восстановить туристическую отрасль

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Tati@ / Flickr

В Индии туристический город Кхаджурахо провакцинировал всех людей в возрасте 18 лет и старше — это 13 659 человек. Это позволит понемногу восстанавливать его туристическую отрасль.

Об этом сообщает The Print.

«Во время пандемии все большие и маленькие гостиницы в Кхаджурахо были полностью закрыты, поскольку местный гостиничный бизнес зависит от иностранных туристов. Теперь, поскольку население города на 100% вакцинировано, мы можем ожидать некоторого притока туристов уже в ближайшие дни», — рассказал журналистам туристический агент из Кхаджурахо. Он добавил, что местные жители начали посещать город после того, как утихла вторая волна COVID-19.

Tati@ / Flickr

Кхаджурахо привлекает больше иностранцев, чем любой другой город в штате Мадхья-Прадеш. Но на возвращение зарубежных туристов понадобится определенное время из-за ограничений в их странах и в работе воздушного транспорта.

Чем известен Кхаджурахо? Это древний поселок в Индии, который известен эротическими скульптурами, изображающими сексуальные сцены из Камасутры, а также групповой секс и зоофилию.

Такие скульптуры украшают местные средневековые индуистские храмы. Храмы города входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.