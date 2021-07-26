На Олимпиаде в Токио коронавирусом заразились уже почти 150 участников
- Автор:
- Олег Панфилович
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Среди участников Олимпийских игр в Токио зафиксировали уже 148 случаев коронавируса.
Об этом пишет Kyodo News.
За прошедшие сутки выявили 16 новых заражений. В частности, положительный тест на COVID-19 получили три спортсмена, гражданство которых не уточняется. Остальные инфицированные — члены персонала Олимпиады.
Организационный комитет заявил, что спортсмены и один из представителей персонала больше не проживают на территории Олимпийской деревни. Положительный тест на коронавирус получили шесть жителей Японии, остальные — граждане других стран.
- В день открытия Олимпиады в столице Японии прошли массовые протесты. Японцы требуют отменить соревнования из-за распространения коронавируса. Ранее игры массово бойкотировали волонтеры.
- Первые заражения в олимпийском городке зафиксировали 18 июля.