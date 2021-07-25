Вслед за Италией и Францией. В Германии предупредили, что для невакцинированных людей могут ввести серьезные ограничения

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Глава администрации канцлера Германии Хельге Браун предупредил, что в случае активного распространения коронавируса для невакцинированных людей введут серьезные ограничения.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«Вакцинированные безусловно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные. Если распространение инфекции будет интенсивным, то тем, кто еще не сделал прививку, придется сократить количество контактов. Это, в частности, может означать, что посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будет возможным — даже для тех, кто сдали тесты и получили отрицательные результаты, потому что «остаточный риск слишком высок», — пояснил он.

По словам Брауна, пока рост количества новых больных составляет 60% еженедельно. Если штамм «Дельта» продолжит распространяться, то его не удастся сдержать вакцинацией или другими ограничениями.

В то же время кандидат в канцлеры от партии Меркель Армин Лашет выступил против подобной идеи, в том числе обязательной вакцинации.

«Я не поддерживаю идею обязательной вакцинации и того, чтобы оказывать на людей косвенное давление, чтобы они шли вакцинироваться», — отметил он.

По его словам, в Германии существует принцип «протестирован, выздоровел или вакцинирован», и он работает.