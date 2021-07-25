Олимпиада в Токио: еще у 10 спортсменов выявили коронавирус — всего заболели 132 человека

Новости

На Олимпиаде в Токио выявлено еще 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщает Deutsche Welle, все инфицированные помещены на карантин. Кто именно сдал позитивные тесты на CОVID-19, представители организаторов соревнований не сообщили.

Указано, что начиная с 1 июля позитивные тесты сдали 132 человек — это прибывшие в Токио спортсмены, тренеры, члены делегаций и другие лица, связанных с соревнованиями.